蓋亞那是美國台灣倡議法後合作案？王定宇：還沒有證據

外交部宣布在拉丁美洲的蓋亞那設立「台灣辦公室」，立委王定宇今天表示，美國在去年實施台灣倡議法後，協助台灣推展外交，可以從台灣在蓋亞那設辦公室後，國務院公開表達支持看出；但目前還沒有資料顯示蓋亞那辦公室是否是台美合作的案例，期待未來兩國外交關係有再升級的機會。

王定宇稱讚外交人員的辛苦與努力，能在疫情嚴峻之際，仍有外交上的斬獲。他表示，台灣與蓋亞那過去從來沒有外交關係，1月15日相關人員已經進駐辦公室。

他指出，蓋亞那位在拉丁美洲的東北角，具有重要的戰略地位，大國都相當重視，而蓋國的經濟發展與人均所得也都相當不錯，同時物產豐富，石油產量是拉美排名第二位，未來與台灣在貴金屬與石油的開發上都有合作的空間。

他表示，消息傳出後，美國國務院與美國駐蓋亞那大使館紛紛表達對這項消息的肯定，認為有助於區域穩定，而中共對此的跳腳等反應也都已經在考慮之內。