罷捷團體喊「黃捷下台．萊豬不來」 出招拉同意罷捷票

高雄市鳳山罷免市議員黃捷案後天投票，罷捷總部以黃捷得到民進黨力挺的態勢，今天喊出「黃捷下台．萊豬不來」，指黃捷之戰就是民進黨的萊豬保衛戰，只要罷捷成功，就能讓民進黨民代為求自保而逼迫蔡英文總統停止進口萊豬。

罷捷總部自萊豬議題被廣泛討論之後，即扣緊萊豬議題拉大罷捷的理由面，原來與國民黨反萊豬公投連結，到昨天止喊出「反萊豬、罷黃捷」，今天上午改喊「黃捷下台、萊豬不來」。

罷捷總部發言人徐尚賢表示，民進黨上自總統，下至市長、立委、議員、網軍等已全部投入這次「救捷行動」，民進黨動這麼大資源來救一個小議員，很明顯的就是因黃捷支持萊豬進口，黃捷如果真的被罷掉了，即直接證明蔡英文總統決定進口萊豬導致民憤洶湧，民進黨用盡全力也救不下來。

徐尚賢表示，開放萊豬是蔡英文總統的決定，當時連民進黨立委也不知道，但決定開放嚴重威脅人民健康，又換不到美國的任何回饋，造成「反萊豬」沸騰的民怨，這時候蔡總統卻決定用盡全黨力量，為一個支持進口萊豬的議員護航，無非想藉護捷成功讓自己免於跛腳。

徐尚賢說，黃捷之戰就是民進黨的萊豬保衛戰，連黃捷都被罷，那麼在立法院舉手護萊豬的民進黨立委不怕被罷嗎？民進黨民代為免被罷免，難道不會要求蔡總統停止萊豬進口，以息民憤嗎？

罷捷團體於是強調「罷捷是終止萊豬進口最快的路」，籲請鳳山選民投「同意」罷捷票，「黃捷下台．萊豬不來」。