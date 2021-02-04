「深藍」邱毅自爆：兒子是大台獨 家人的愛不變

「我的兒子是大台獨」。

前立委邱毅上周接獲記者電話採訪，問他新光醫院前副院長黃芳彥在美國去逝的看法與回應。邱毅接到記者電話時:「什麼？你說什麼？黃芳彥走了？」電話那端的邱毅不敢置信，再重新問一次黃芳彥去逝的消息是否為真。

採訪結束後，記者問邱毅他家中小孩近況，邱毅說:「老大已完成北京清華大學的學位，本來計畫要去英國深造攻讀博士，遇到百年一遇的大疫情，深造計畫先緩一緩。」

「老二後來考上台大數學系」，邱毅接說，「我這個兒子明顯有台獨傾向，是大台獨。」邱毅說，沒辦法，這中間的轉變應該跟兒子念的科系與大學有關吧！

邱毅當立委期間，與妻子離婚，那時老大念國中、老二國小，放學時，邱毅會請人先將小孩到他立委辦公室，做完功課才讓他們回家。邱毅曾說，老二聰明、誠實，個性是比較像他。而老大是女生，他跟叛逆期的老大比較沒有話講，當時在互動上，他跟老二較親。時隔多年，邱毅說，他現在反而跟老大比較有話說，跟老二較疏遠。

邱毅的政治立場被視為「又藍又紅」，在兩岸關係立場上「親中」，卸下立委後，台灣、中國兩地跑，對於外界批評他「親中」，邱毅從不閃躲，上政論節目批評民進黨、支持深藍面不改色，老大與老二自小對邱毅的政治言論就耳濡目染。

雖然兒子的政治理念不同，邱毅說，父子兩人沒有深仇沒有大恨，他們都還是家人，這點不會改變。