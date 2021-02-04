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我在南美蓋亞那設「台灣辦公室」 1月中已展開初期運作

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我在南美蓋亞那設「台灣辦公室」 1月中已展開初期運作

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，外交部與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方並於今年1月11日簽署設處協議。

外交部表示，「台灣辦公室」已經自1月15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。若蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。

外交部表示，蓋亞那合作共和國位於南美洲的東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城也是加勒比海共同體（CARICOM）的秘書處所在地。

美國駐蓋亞那大使館發布聲明表示，美國讚許蓋亞那同意設立台灣辦公室，深化蓋亞那與台灣的關係將促進他們共享的繁榮安全目標，蓋亞那與台灣更緊密的關係，也將在共享民主價值、透明和相互尊重的基礎上，推動蓋亞那地區的合作與發展。

法新社報導，美國石油公司埃克森美孚2015年在蓋亞那外海發現大量石油蘊藏，同時也積極參與南美另一國家蘇利南的石油開採，美國前國務卿龐培歐去年9月出訪蓋亞那和蘇利南，成為首位造訪這兩個國家的美國國務卿；外媒報導，中國希望獲得蓋亞那和蘇利南的木材和礦產，已邀請這兩個國家參與一帶一路。

根據網路資料，蓋亞那面積21萬4970平方公里，2017年人口約77萬4630人，1966年5月26日從英國獲得統治獨立，國家正式成立於1970年2月23日。

外交部

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