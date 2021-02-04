杜絕買辦文化 藍黨公職赴陸條款提高門檻將港澳也納入

為杜絕買辦文化，國民黨研議黨公職兩岸交流行為準則，規範國民黨一級單位主管以上黨務人員、中常委、立委與政務官。活動地區包括中國大陸、香港、澳門，只要參與兩岸交流活動就須向大陸事務部報備，其交流不得有向中國大陸國旗、國徽、國歌有行禮、唱誦行為；另外，黨公職企業也不能接受公有陸企、黨務等機關持有股份或投資。

國民黨中常會昨天針對黨公職兩岸交流行為準則進行討論，國民黨大陸事務部主任左正東表示，這次只是在中常會上初步討論，目前訂定的方向和決心不會改變，但部分文字修改有待商榷，之後會納入法律專業和熟悉兩岸實務中常委討論，再送中常會通過。

其兩岸交流與互動範圍為中國大陸、香港及澳門，相較我國分別設有「台灣地區與大陸地區人民關係條例」與「香港澳門關係條例」，該黨公職條款門檻更高，並未考量一國兩制可能有不同的規範，而是將陸港澳都規範於同一個地區。

而黨公職人員只要參與兩岸交流活動，就必須向大陸事務部報備，也就是行前必須告知並接受黨中央的審核。而必須遵守中華民國憲法等相關法律規定，堅持對等、尊嚴且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為，也就是俗稱的「吳斯懷條款」。

國民黨有部分中常委是大陸台商，其條款規定在大陸經營公司，不能有大陸公家相關單位持股以及資金挹注。不過，黨內有人反映，大陸是共產國家，有公家投資是非常正常的事情，要完全杜事實上並不容易；也就是如果要擔任被規範的黨公職，公司就不得有大陸公家機關的投資，若有就必須放棄。

如果未能遵守準則將送國民黨考紀會處置，不過大陸事務部可針對是否違反之行為進行認定或解釋，並邀當事人釐清。考紀會也會以「個案」方式進行審理，罰則孰輕孰重也會由考紀委員討論後決定。

中國國民黨黨公職兩岸交流行為準則草案：

第一條為規範中國國民黨（以下簡稱本黨）黨公職人員進行兩岸交流，特制定本行為準則。

第二條本準則之主管單位為中央委員會大陸事務部。

第三條本行為準則用詞，定義如下：

(一)黨公職人員：指本黨中央委員會一級單位主管以上黨務人員、中央常務委員，及本黨中央級民意代表和政務官。

(二)兩岸交流：以黨公職身分參與中國大陸、香港、澳門（以下簡稱陸港澳）地區黨政軍機關（構）或其事業單位舉辦之活動或與上述機關（構）人員互動之行為。

第四條黨公職人員於參與兩岸交流活動前，應向大陸事務部報備。

第五條黨公職人員進行兩岸交流應遵守中華民國憲法、法規黨章及相關紀律規定，堅持對等、尊嚴且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為。

第六條黨公職人員名下企業不得接受中國大陸公有企業或黨務、軍事、行政機關持有相當股份或有相當資金挹注。

第七條本黨黨員登記參選本黨黨職、被本黨提名公職或任本黨黨職前，應切結無第六條事項。

第八條黨公職人員協助台灣人民或台資企業解決法律或商業糾紛，不得有不當利益之回饋。

第九條本行為準則未盡事宜，均依本黨黨員違反黨紀處分規程及相關規定辦理。對於本行為準則有疑義者由大陸事務部解釋之。若有黨公職涉及違反本準則事項，大陸事務部得邀請當事人說明釐清。

第十條本行為準則於中央常務委員會核備后施行，修正時亦同。