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時力志工揭黃捷忘恩負義：全力挺被說沒奧援 想罵髒話
高雄市議員黃捷罷免案即將登場，黃捷在答辯書中表示，自己沒有黨派奧援，仍盡力完成工作。一位曾在黃捷團隊的時力志工表示，當初黃捷初到鳳山，沒人、沒錢、沒資源，是在時力志工、黨工們一點一滴的幫助下才在選戰中逐漸成長茁壯；對於黃捷現在說自己沒有奧援，實在聽了很不是滋味，真心換絕情的感受甚至「很想罵髒話」。
時力志工指出，2018年選戰時，黃捷來到鳳山後，從遷戶籍、發落物資、文宣設計、開始跑選戰、人員調配、議題選擇都受過許多時代力量黨工、志工幫忙，甚至在開票當天許多志工監票監到沒吃飯，到監票完一堆人回服務處迎接勝選。
時力志工表示，聽到黃捷說自己沒奧援，不禁令人想問，現在黃捷腳下的肥皂箱，不正是一位已故志工親手做的嗎，許多物資也是許多人出車從屏東載回來，麥克風還是大家一人一千湊出來的，連黃捷的保證金競選經費，都有大家的幫忙；這些當初支持者們一點一滴理念擠出來的協助，全是義無反顧的，但換來的卻是黃捷說自己沒有奥援，實在令人心寒。
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