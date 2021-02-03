高雄5日罷捷之夜 神力女超人許淑華、鄭麗文將站台

高雄市鳳山罷免市議員黃捷2月6日投票，罷捷總部5日晚間要在捷運鳳山西站南面的議會路舉辦「勇敢罷捷之夜」，罷捷總部晚間透露這場活動的主題是「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文，從『同意』開始」，將到場「讚聲」的政治人物有立委許淑華、鄭麗文和國民黨鳳山選出的4位市議員李雅靜、鍾易仲、劉德林、鄭安秝。

罷捷總部籌備罷捷之夜許久，國民黨最近也幫忙敲定會到場站台的立委，據了解，周五會到場的，不只「神力女超人」許淑華和鄭麗文，還有立委費鴻泰、林為洲，桃園選出的魯明哲、萬美玲也可能到場。

罷捷總部表示，罷捷之夜預計當天下午5時開始熱場，晚間7時展開，到9時結束。

罷捷二階連署過關之後，罷捷總部強化「反萊豬」議題，與國民黨聯結，國民黨的議員、立委最近先後助罷捷，但陣仗並沒有這樣大，昨天和今天共有立委葉毓蘭、吳怡玎、廖婉汝來掃街宣傳，罷捷之夜預計到場的立委人數，將是國民黨挺罷捷以來最多人的一場活動。