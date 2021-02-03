飛行夾克爭議 高思博：民進黨別再挑弄世代對立

國民黨推出飛行夾克商品，由文傳會主任委員王育敏拍攝第一波宣傳照，卻引來民進黨反諷。國民黨中常委高思博在臉書直播上認為，只是幾張宣傳照，民進黨就在年齡上作文章，希望民進黨不要再挑弄世代對立的情緒。

高思博在臉書直播中說，任何年紀都可以穿任何衣服，做任何事情，蔡英文64歲自稱辣台妹，大家也覺得沒有不妥。反而民進黨第一時間看到宣傳照，就急忙批評，再次把年齡當作鬥爭的工具，持續加深世代對立的鴻溝。

高思博說，年齡並不是重視年輕人的依據，而是要看誰能提出真正關心年輕人的政策。他舉例，78歲的拜登比74歲的川普更受年輕人歡迎，就是因為拜登提出學貸、薪資等多項有關年輕人的政見，才普遍受到年輕族群的支持。反觀民進黨執政以來，年輕人關注的房價、薪資、勞動福利、公托等問題，遲遲無法提出解決對策，只有年輕人拍照又能代表什麼。

他表示，重視年輕人並不是找帥哥、美女來拍拍照就說自己有多在意年輕人，而是應解決年輕人關注的議題，全台年輕人的低薪、高房價，不敢生孩子的問題，執政黨已經全面執政6年，卻一項都沒有解決。