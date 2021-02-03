葉毓蘭等與罷捷團體鳳山賣力掃街 喊反萊豬．罷黃捷
國民黨挺「反萊豬．罷黃捷」，今天晚上持續與罷捷團體到鳳山五甲街頭宣傳，國民黨立委葉毓蘭、吳怡玎等人與義工沿路喊「反萊豬．罷黃捷」，也不時停下腳步向兩旁的店家拱手請託，有店家熱烈揮手回應。
昨天就到高雄市街頭拜票的葉毓蘭說，兩個禮拜前，桃園中壢曾經罷免當時的議員王浩宇，這次在鳳山地區對於黃捷的罷免案，是一個很好的機會來表達政府不顧人民反對仍然執意開放萊豬的政策之不滿，在野黨立委為守護國民健康所提出的所有修法動議，也全部被否決。
葉表示，要讓人民用這一次的罷免行動投出「同意」罷免來警告所有民選的民意代表、首長，一定要讓他們知道選你出來當民代、市長、總統，不是要選你來當皇帝，不能讓你為所欲為，一定要謙卑，要能夠傾聽人民的聲音。
鳳山五甲是鳳山人口密集的區域，有熱鬧的夜市，沿街商店林立，國民黨和罷捷團體到五甲宣傳，希望更多人挺罷捷，2月6日投「同意」罷免票。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言