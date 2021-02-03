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自爆在位不久？勞動部表示：許銘春只是向同仁表達關心

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部長許銘春。本報資料照片
勞動部長許銘春。本報資料照片

今天有媒體報導，勞動部部長許銘春傳出名列「年後內閣改組黑名單」。行政院回應，行政院長蘇貞昌明確表達「我的內閣沒有黑名單！」尤其許銘春工作表現受到蘇院長肯定，外界所謂年後將改組的訊息，皆為擅自臆測，並非事實。勞動部官員則表示，報導所言的許銘春「自爆在位不久」，只是她向同事表達關心，報導並非事實。

報導指出，一月中立法院審查總預算如火如荼期間，許銘春一邊奔走立院護預算，一邊卻抽空到勞保局等各局室逐一「拜年」，言談中不時提到可能在位不久，希望同仁繼續堅守崗位努力，讓她提早「畢業」消息不脛而走。

勞動部官員表示，許銘春只是到各局室表達關心，去年一年勞動部業務繁忙，許銘春只是向忙了一年的同事表達關心與鼓勵，並無「自爆在位不久」等言論，報導並非事實。

許銘春 勞動部 行政院

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