蔡英文：打造更多台積電般護國神山 力拚下世代矽谷

民進黨中常會今邀請史丹佛大學醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘，針對「台灣，下一個矽谷」進行報告。蔡英文總統表示，台灣防疫表現讓國際對我國未來發展信心增加，應善用機遇讓成長動能持續，打造更多像台積電的護國神山，此外，也應創造更優質的環境讓國際人才來台，打造台灣成為下一世代的矽谷。

蔡英文指出，疫情重創各國的民生經濟，台灣是少數經濟仍然可以維持正成長的國家，目前行政院公布2020年的經濟成長為2.98%，很多經濟預測機構也都上調明年的經濟成長率，這個是因為台灣防疫做得好，讓世界看見台灣，也展現出來台灣在全球產業鏈中的關鍵地位，更凸顯全球對台灣半導體製造的依賴。

蔡英文說，台灣的經濟表現跟防疫表現，確實讓全世界對台灣有一個重新的評價，對台灣未來發展的信心強度也增強很多，使得台灣變成吸收人才資本的好地方。

蔡英文表示，記得20年前自己任陸委會主委的時候，看到的是台商的移出，但是20年以後，現在看到的是人才、資金、投資的回來。蔡說，這確實是一個百年難得一見的機遇，也希望能夠善用這個機遇，讓台灣在未來的數十年、甚至於百年，成長的動能都一直能夠維持下去，也希望現在處於中小型、甚至於中大型的公司，能夠結合創新科技，打造出更多像台積電一樣的護國神山。

蔡英文指出，政府跟產業在過去幾年共同努力，亞洲矽谷計畫已經開始看到部分的成績，物聯網產值已經成為新的兆元產業，未來幾年確實是很關鍵，台灣有六大核心戰略產業，這是發展的戰略意義的所在。

蔡英文說，人才是台灣發展最重要的資產，近來看到許多旅居海外的台灣人才紛紛回流，這是一股很強大的產業創新能量，政府希望繼續努力，創造更優質的環境，讓國際人才聚集在台灣，打造台灣成為下一世代的矽谷，這就是這一代人的共同責任。