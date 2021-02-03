年後改組純臆測？蘇貞昌高喊「我的內閣沒有黑名單！」

勞動部長許銘春今遭媒體爆料，已經列入年後內閣改組黑名單當中，行政院秘書長李孟諺轉述院長蘇貞昌說法表示，「我的內閣沒有黑名單！」尤其許銘春的工作表現也受到蘇貞昌的肯定，外界所謂年後將改組的訊息，皆為擅自臆測，並非事實，請民眾勿再以訛傳訛。

蘇貞昌挺過去年底的換閣揆浪頭，穩住院長位置後，近日卻出現農委會、勞動部可能在年後微幅改組的議論。但據了解，除了行政院發言人將在年後亮相，其餘內閣因仍在防疫階段，目前沒有異動打算，縱使有幅度也不會大。

蔡英文總統數度力挺蘇貞昌閣揆位置，但目前綠營地方諸侯是否進到中央卡位，私下風聲頻頻，遭點名的位置包括許銘春的勞動部與農委會主委陳吉仲。許是少數自副總統賴清德院長任內留用至今的閣員，今就有媒體報導指出，許自去年拋出「勞保年金改革」引發政治紛擾後，早被列入換人的觀察名單當中，恐在這次內閣微幅改組被換將；近日捍衛萊豬政策甚深的陳吉仲也有風聲傳其年後恐離任，由綠營地方首長進中央歷練。

知情人士則指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例實施期間至今年六月底，相關部會首長都還有任務要續行，沒有正當理由不會換將。綠營幕僚私下閒聊都認為，萊豬風波加上防疫仍是重要任務，想要進到中央跳火坑的人並不多。

據了解，眼下仍是新冠肺炎防疫階段，蘇內閣主要求防疫國家隊的團隊陣型穩定，除非現任首長求去，或遇上司法案件，否則就行政院長能主導的部分，目前沒有異動的可能，主要就是懸缺已久的行政院發言人預計年後亮相。

綠營人士則說，地方諸侯當然都有延續政治生命的想法，像是地方歷練完整的屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌等人，若進中央多一層磨練絕對對潘與黨內人才培養有所幫助，但為了避免複製高雄市前市長韓國瑜的落跑市長形象，基本上要提前離開首長位置的機率不高，甚至也要考量個人意願、地方勢力，以及各縣市接班人是否能穩住地方執政態勢，並非易事。

李孟諺剛剛則轉述蘇貞昌說法表示，今年我國經濟成長率名列已開發國家第一，防疫成效在世界上也名列前茅，行政團隊在經濟上和防疫上的表現可以說是有目共睹，不僅獲得多數國人支持，也得到蔡英文總統的信任。李孟諺說，蘇貞昌已明確表達「我的內閣沒有黑名單！」尤其許銘春的工作表現也受到蘇貞昌的肯定，外界所謂年後將改組的訊息，皆為擅自臆測，並非事實，請民眾勿再以訛傳訛。