【重磅快評】一場罷捷 許智傑比黃捷還忙要怪誰？

罷免高雄市議員黃捷投票倒數計時，連日來陪著黃捷掃街的民進黨立委許智傑今天向韓粉喊話，要韓粉們適可而止；許智傑的話或許感性，但話一說完，馬上就陪著甫當選民進黨台北市黨部主委的吳怡農上宣傳車護捷去了，令人感覺突兀。

蔡英文在民進黨中常會下達動員令「一定要守住罷捷這一局」，隨著投票日越近，民進黨保捷的動作也越大，黃捷並非民進黨員，但在地的民進黨立委許智傑反成了最忙的一位；綠營人士繪聲繪影，指有人在許智傑與黃捷之間見縫插針，因為不管黃捷是否被罷免，從蔡英文挺捷的勢態看來，日後都是許的競爭對手，要說許真的無感，恐怕也不容易。

今天許智傑依舊忙碌，一早偕黃捷、高雄市議會民進黨黨團的議員到鳳山街頭拜票，請鳳山人投不同意罷免票；黃捷說了什麼，沒有多少人注意，許智傑倒是顯舉足輕重，他重彈舊調，指藍營把這場罷免拉抬到全台灣的事，強調這是報復式的罷免，根本就是製造台灣社會的動亂，應該要予以譴責，希望韓粉們適可而止。

許智傑可能忘了，把這場罷免拉抬到全台灣的事可是蔡總統本人，若非她下達命令，民進黨會這般如火如荼地投入保捷嗎？許智傑自然也不會「無辜」地被捲人這場罷捷運動之中，他要譴責罷捷陣營，可能也要小心是否也打到蔡英文？ 他希望韓粉們適可而止，也許蔡英文才是最需要這句話的人。

只是，許智傑向韓粉喊之後，蔡英文欽點將出任民進黨台北市黨部主委的吳怡農也趕赴鳳山，許智傑二話不說跳上宣傳車，陪著吳怡農、黃捷的車隊掃街；吳怡農南下挺黃捷，當然是抓住了工作重點，但他的腦筋比許智傑清楚多了，避談藍綠對決，只談黃捷是認真的議員，果然是後生可畏。

綽號「高雄小金剛」的許智傑，草根性強，去年也是罷韓急先鋒，不僅車隊掃街，立法院開罷韓記者會，力挺WECARE「光復」高雄，並稱罷韓投票是高雄市民的民意展現，對於結果大家都要欣然接受，他更指韓國瑜說要把高雄農漁產品賣出去，但成果只有目標的7%，調侃韓國瑜是「韓7%」，大家記憶猶新。

其實，罷韓成功，許智傑也算是民進黨的功臣之一，如今罷捷登場，他卻忘了先前自己說過的話，難道罷韓投票是民意的展現，罷捷投票就不是民意的展現？還是自身危機感使然，讓「高雄小金剛」忙得頭昏眼花，說話也失去了邏輯？