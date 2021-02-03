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罷捷前最後一次常會 林錫耀：報復性罷免 選民會有公斷

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。本報資料照片
高雄市議員黃捷。本報資料照片

高雄市議員黃捷罷免案6日登場。據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在該黨中常會表示，民進黨黨公職近來都有全力在協助黃捷，相信藍營把罷免案當作報復性的政治手段，不會得到民意支持，選民會有公斷。

至於國民黨台北市議員羅智強領銜發動「割萊委」，對民進黨立委吳思瑤等發起罷免案，林錫耀說，藍營這些政治操作，多數民眾同樣不會支持。

民進黨發言人顏若芳表示，罷捷方的理由之一是「違反國安法第21條」，但我國國安法的條文總共只有10條，根本沒有第21條，反倒是中國的國安法有第21條，條文為「任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第20條規定的犯罪的，即屬犯罪」，似乎與罷捷理由書裡，指控黃捷「違法介入港暴進行物資募集，違反國安法第21條」高度相符。

顏若芳說，也難怪網路上有人說，像這種罷免理由，根本就是「拿明朝的劍斬清朝的官」，第一次聽到拿中國的法律要罷免台灣的議員，連國民黨主席江啟臣都公開支持這種罷免，真是荒謬。

顏若芳指出，這不僅凸顯了國民黨與罷捷團體強推的罷免案，是不具正當性的報復行動，更是「假罷免、真鬥爭」的政治操作；這種不理性、只為政黨利益的政治操作，社會自有公評，終將不會獲得支持。

罷免 黃捷 林錫耀

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