因疫情延後4天開學？陳時中：校園清潔消毒的行政問題

國際疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日宣布，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學。除了確保開學前環境清潔消毒完全，是否還有因為疫情所以延後開學？指揮中心指揮官陳時中表示，如果是指揮中心就會要延後14天，沒有延後14天，就不是因為疫情引起的，而是因為清潔消毒的行政問題。

過年連假回來僅隔1日就開學，教育部表示，為了環境清潔消毒，除私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等，其他皆延後4日開學。

對此，陳時中說，「你們比較年輕啦，我們以前都要掃除，現在對於未來主人翁，有些學校就會請清潔單位做大型清潔，開學第一天就是大掃除，只是現在大掃除請外包的，叫他們過年來加這個班也不好，所以就延後一些，讓小朋友環境又安全又乾淨。」

至於延後開學的相關措施，大專以下和中小學都比照辦理，但私立幼兒園卻正常運作，為何標準不同？教育部部長潘文忠表示，之前比較擔心學校長時間沒有持續上課，所以需要在開學前做完整的清潔消毒，但私立幼兒園等因為寒假期間沒有停止上課，也有在做「學生身體健康狀況的量測」還有「環境清潔消毒」，各縣市政府也都有要求做防疫上的規範，所以他們可以正常運作，也會請各縣市政府加強提醒和要求。

針對除了確保環境清潔消毒完全，是否還有因為疫情所以延後開學？指揮中心指揮官陳時中表示，如果是指揮中心就會要延後14天，沒有延後14天，就不是因為疫情引起的，而是因為清潔消毒的行政問題。

至於大學指考考試日程原訂7月1日至3日，但跟開學日一樣都要延期，教育部部長潘文忠表示，指考延後至7月3日至5日辦理是希望讓大考中心充分準備。