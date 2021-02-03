叫吳思瑤萊豬阿姨 羅智強致歉：但她叫我癡漢不道歉嗎

國民黨文傳會主委擔任國民黨新推出的「KMT飛行外套」模特兒，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸找來「50歲阿姨」不知道想表達什麼，發言引發網友撻伐；王育敏今表示，不應該有年齡歧視。不過台北市議員羅智強也曾叫民進黨立委吳思瑤「萊豬阿姨」同樣引發質疑，羅今表示願意道歉，不過反問吳思瑤用「癡漢」對他人身攻擊，不需要道歉嗎？

羅智強說，他確實曾說過吳思瑤是萊豬阿姨，被民進黨前立委沈富雄當面指正，叫她「阿姨」這樣不好，他也當場表示反省改進，不再叫她萊豬阿姨，改叫她萊豬姐姐，如果吳思瑤介意「阿姨」的稱呼，他願意致歉。

羅智強說，但他也想幫被吳思瑤稱為「丁爺爺」的國民黨前立委丁守中問一下吳思瑤，吳思瑤說「丁爺爺」又算什麼？而吳思瑤和民進黨屢屢用「癡漢」人身攻擊自己，這又算什麼？不需要道歉嗎？過去有多起罵人癡漢被用妨害名譽起訴的案例，但自己不想浪費司法資源，懶得提告，不過民進黨什麼事都搞雙標，不累嗎？