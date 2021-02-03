鄭文燦牽線 陳菊訪闊別60年國小老師為疫情加油

監察院長陳菊今天上午由桃園市長鄭文燦陪同，前往龜山區私立慧兒園幼兒園，拜訪園長、也是60多年前的國小老師劉阿李相見歡，並關心桃園疫情。

陳菊說，劉阿李是她就讀宜蘭縣三星國小的老師，她來感謝老師教導之恩，也為鄭文燦和桃園加油，面對疫情全台灣的人都要支持感謝鄭和醫護，守住桃園就是守住台灣，「不能讓桃園孤單」。

慧兒園幼兒園創辦人劉阿李高齡96歲，從事教育工作70餘年，她從宜蘭蘭陽女中畢業後，在國小服務40餘年，陳菊、法務部前部長陳定南都曾是她的學生，27年前到龜山區創辦幼兒園至今，他去年8月退休，獲桃園市終身幼教奉獻獎，鄭文燦稱讚她是「桃園幼教之母」。

鄭文燦閒聊獲悉劉阿李曾教過陳菊、陳定南，在他牽線及陪同下，陳菊拜訪闊別60多年的劉阿李老師相見歡，送花祝福，陳菊稱許老師身體硬朗，劉阿李回憶陳菊小時胖胖的、但很認真，一起與小朋友跳健康操，場面溫馨。