鄭文燦牽線 陳菊訪闊別60年國小老師為疫情加油
監察院長陳菊今天上午由桃園市長鄭文燦陪同，前往龜山區私立慧兒園幼兒園，拜訪園長、也是60多年前的國小老師劉阿李相見歡，並關心桃園疫情。
陳菊說，劉阿李是她就讀宜蘭縣三星國小的老師，她來感謝老師教導之恩，也為鄭文燦和桃園加油，面對疫情全台灣的人都要支持感謝鄭和醫護，守住桃園就是守住台灣，「不能讓桃園孤單」。
慧兒園幼兒園創辦人劉阿李高齡96歲，從事教育工作70餘年，她從宜蘭蘭陽女中畢業後，在國小服務40餘年，陳菊、法務部前部長陳定南都曾是她的學生，27年前到龜山區創辦幼兒園至今，他去年8月退休，獲桃園市終身幼教奉獻獎，鄭文燦稱讚她是「桃園幼教之母」。
鄭文燦閒聊獲悉劉阿李曾教過陳菊、陳定南，在他牽線及陪同下，陳菊拜訪闊別60多年的劉阿李老師相見歡，送花祝福，陳菊稱許老師身體硬朗，劉阿李回憶陳菊小時胖胖的、但很認真，一起與小朋友跳健康操，場面溫馨。
陳菊表示，桃園醫護疫情發生，全台都很關心，她立即在臉書表達「桃園的事就是台灣的事」，鄭市長與桃園醫護守在國門第一線，承擔的壓力和責任相當重，面對疫情，全台灣的人都要支持、並感謝鄭和桃園守住疫情，把桃園守住、就是守住台灣，「桃園加油、鄭市長加油」，不能讓桃園孤單。
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