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罷捷投票倒數 陳其邁：公民權行使應踴躍投票

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁上午出席市府推動鳳山危老重建活動。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁上午出席市府推動鳳山危老重建活動。記者蔡孟妤／攝影

罷免高雄市議員黃捷投票倒數3天，高雄市長陳其邁今受訪表示，罷免是公民權的行使，希望市民能夠很理性，不要有過激的仇恨性言論。2月6日市民應該要行使自己公民的權利，踴躍投票，表達自己的意見，不管支持或不支持。

陳其邁上午出席市府推動鳳山危老重建活動，被問到對黃捷有沒有鼓勵的話？他說，罷免是公民權的行使，希望市民能夠很理性，不要有過激的仇恨性言論，或是激化對立，甚至用一些污衊性、對女性不尊重的言論，這都是民主社會不樂意看到的現象。

陳其邁說，相信做事情的人，或是努力的人，市民其實都心中自有一把尺，也會看在眼裡，希望2月6日市民應該要來行使自己公民的權利，踴躍投票，表達自己的意見，不管支持或不支持。

陳其邁並表示，一位公職或是政治人物，長期從政的表現，是不是有替地方爭取建設，是不是努力認真在議會或者是在其他公共領域的表現，有一些客觀的公民團體會來評鑑，這個市民都看在眼裡，相信市民會來踴躍表達他們的意見，他對高雄市民、對高雄市有信心。

陳其邁 高雄市 投票

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