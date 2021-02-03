蔡英文：2020台灣經濟逆勢成長 今年繼續拚一個好年
蔡英文總統今天表示，台灣經濟在疫情下逆勢成長，2020年台灣經濟成長率2.98%。感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣經濟的元氣。今年要繼續拚出一個好年。
蔡總統在臉書上表示，前幾天，行政院主計總處公布，去年全年度的經濟成長率概估為2.98%，比預期更好。我國的經濟成長率不僅連續兩年亞洲四小龍第一，也領先全球所有的已開發國家。
蔡總統說，台灣經濟能維持正成長，是因為做到了三項，包括國人團結防疫，確保台灣生產、製造、消費如常進行；三倍券與國旅方案，帶動振興消費，穩住內需市場；全球對台灣半導體等產業產品需求大增，出口活絡。這些因素，都增加了台灣的經濟動能，感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣經濟的元氣。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言