蔡英文：2020台灣經濟逆勢成長 今年繼續拚一個好年

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天表示，台灣經濟在疫情下逆勢成長，2020年台灣經濟成長率2.98%。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天表示，台灣經濟在疫情下逆勢成長，2020年台灣經濟成長率2.98%。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天表示，台灣經濟在疫情下逆勢成長，2020年台灣經濟成長率2.98%。感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣經濟的元氣。今年要繼續拚出一個好年。

蔡總統在臉書上表示，前幾天，行政院主計總處公布，去年全年度的經濟成長率概估為2.98%，比預期更好。我國的經濟成長率不僅連續兩年亞洲四小龍第一，也領先全球所有的已開發國家。

蔡總統說，台灣經濟能維持正成長，是因為做到了三項，包括國人團結防疫，確保台灣生產、製造、消費如常進行；三倍券與國旅方案，帶動振興消費，穩住內需市場；全球對台灣半導體等產業產品需求大增，出口活絡。這些因素，都增加了台灣的經濟動能，感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣經濟的元氣。

疫情 行政院

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