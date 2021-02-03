遭酸「50歲阿姨」 王育敏：蔡英文也是女性應發表看法

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。記者林俊良／攝影
國民黨文傳會主委王育敏。記者林俊良／攝影

國民黨新推出的「KMT飛行外套」，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸找來「50歲阿姨」國民黨文傳會主任王育敏當模特兒，發言引發網友撻伐。王育敏今天出席國民黨電商中心飛行外套發布記者，她表示，民進黨也有許多年過50歲門檻的女性政治人物，蔡英文總統今天在中常會應宣示黨員不應該做出任何歧視性的行為。

王育敏表示，大家看看她今天這身打扮，雖然年紀不是很年輕，但和年輕人站在一起充滿朝氣，所以年齡從來都不是問題。民進黨也有許多超過50歲門檻的女性政治人物，對於年齡歧視的問題，民進黨要好好檢討。尤其民進黨號稱是一個進步的政黨，黨內年輕人更不該出現任何歧視性的語言，希望民進黨從這次事件當中可以得到一個新的學習。

媒體詢問王育敏，網友說她和賴品妤比較，素顏不會比她差。王育敏說，大家對於政治人物不需要在年齡、外貌、身材上去做比較，出現一些歧視字眼，這是台灣民主要往前進步一個非常重要的價值。她也希望蔡總統也作為女性政治人物，在該議題上也要有一定的看法，並趁中常會公開宣示她的黨員和黨公職人員，不應該做出任何歧視性的行為。

民進黨 王育敏

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