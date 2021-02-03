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批蔡英文下令、府院黨挺 鄭麗文：黃捷是第二個吳音寧

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市議員黃捷遭罷免案周六投票，兼任民進黨主席的蔡英文總統下令挺捷。國民黨立院黨團書記長鄭麗文上午表示，黃就像「第二個吳音寧」，不適合在那個位置坐領高薪，但府院黨居然力挺一個地方市議員，現在應是端正選風時刻。記者周志豪／攝影
高雄市議員黃捷遭罷免案周六投票，兼任民進黨主席的蔡英文總統下令挺捷。國民黨立院黨團書記長鄭麗文上午表示，黃就像「第二個吳音寧」，不適合在那個位置坐領高薪，但府院黨居然力挺一個地方市議員，現在應是端正選風時刻。記者周志豪／攝影

高雄市議員黃捷遭罷免案周六投票，兼任民進黨主席的蔡英文總統下令挺捷。國民黨團書記長鄭麗文上午表示，黃就像「第二個吳音寧」，不適合在那個位置坐領高薪，但府院黨居然力挺一個地方市議員，現在應是端正選風時刻。

鄭麗文也質疑，現在正值國家疫情緊張，但在多事之秋的此刻，蔡英文總統什麼不關心，關心黃捷的罷免案，親自下令挺黃捷，可見黃的罷免案具指標性，對接下來反含萊客多巴胺美豬進口攻防有重大意義。

鄭麗文表示，當全國各地的地方政府都不分藍綠通過食安自治條例反萊豬，為了民眾的食安與下一代學童、上一代長輩的健康，希望在所屬縣市的肉品要瘦肉精零檢出，全台灣很少有像黃捷這種議員公開挺萊豬。

鄭麗文說，一個年紀輕輕的市議員，有這麼好的機會可從政擔任市議員，應好好為民喉舌，替人民所有公共政策把關，而不是護航；更何況黃捷是在野黨議員，現在為進民進黨爭取個人權位與政治前途，不惜抱民進黨大腿，姿勢也太難看。

「政治是其次，做人才是基本」，鄭麗文認為，鼓勵年輕人從政是希望年輕人敢說、敢言、有理想性，而不是為了自己的權力，什麼樣泯滅人性、違反原則的事情都做得出來，黃捷為了政治，不擇手段、出賣靈魂的作為，是「鳳山清捷隊」清除原因。

黃捷 鄭麗文 民進黨

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