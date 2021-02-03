徐國勇：春節安全維護工作 首重交通竊盜執法
因應春節假期，今天起警察機關執行「加強重要節日安全維護工作」，內政部長徐國勇今天到國道公路警察局春節慰問時表示，過年期間和民眾生活相關的交通和竊盜是執法重點。
110年加強重要節日安全維護工作自今晚10時起到17日晚上12時止實施，為期15天。徐國勇今天上午展開春節慰問勤務行程，首站來到國道警察局並頒贈春節加菜金，由國道公路警察局長楊春鈞代表接受。並期勉警方做好加強重要節日安全維護工作，持續保護執勤員警及廣大用路人的安全。
國道警察局表示，徐國勇肯定國道警局於去年12月所製作的臉書宣導影片，影片提醒用路人發生事故時，切記人沒事、車能動、快拍照、速移車至安全處所，獲得廣大迴響，觸及人數達216萬人次。
徐國勇接受中央社記者訪問時表示，重要節日安全維護工作將加強過年期間和民眾生活相關的執法，其中以交通及竊盜是重點，雖然警方因協助防疫而全員出動，但仍會加強重大刑案偵辦等治安維護工作。
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