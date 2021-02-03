50歲阿姨熱議 卡神也怒了：除了蠢 還能什麼字眼形容？

國民黨文傳會主委王育敏拍飛行外套形象照，被民進黨網路社群主任范綱皓酸「50歲阿姨」，王育敏今出席國民黨青年部飛行外套發布記者會亮相，要求民進黨主席蔡英文譴責。范綱皓的50歲阿姨說，連卡神楊蕙如也看不下去，在臉書轟范，「除了蠢，還能用什麼字眼形容？」「跟數位諸葛亮程度難分軒輊！」

楊蕙如在臉書說，要罵國民黨有一千一萬個理由，但是會用網路部主任的名義，去恥笑對方50歲穿飛行夾克，真不知道，除了蠢之外還能用什麼字眼形容？

楊蕙如也問范，「你的老闆和你的主管們幾歲，麻煩先查一下好嗎？」楊蕙如更在文末自嘲「我就四十出頭的阿姨怎樣？」「年齡歧視也是一種歧視」、並酸范綱皓「跟數位諸葛亮程度難分軒輊」。