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52台傳由華視入主 國民黨團：私設刑堂、就地分贓

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請後，傳華視將入主有線電視空頻的第52台。國民黨團上午批評，整個事件發展過程就像黑道先私設刑堂，再就地分贓，什麼時候中華民國民主政治變這麼墮落？蔡英文總統這是巧合嗎？記者周志豪／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請後，傳華視將入主有線電視空頻的第52台。國民黨團上午批評，整個事件發展過程就像黑道先私設刑堂，再就地分贓，什麼時候中華民國民主政治變這麼墮落？蔡英文總統這是巧合嗎？記者周志豪／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請後，傳華視將入主有線電視空頻的第52台。國民黨立院黨團上午批評，整個事件發展過程就像黑道先私設刑堂，再就地分贓，什麼時候中華民國民主政治變這麼墮落？質問蔡英文總統這是巧合嗎？

國民黨團總召費鴻泰表示，去年總統府秘件曝光，預告陳耀祥將出任NCC新任主委，「比較聽話」；委員補提王維菁與林麗雲，可以配合處理中天，「我的天啊，這好像總統府、行政院在黑道私設刑堂」。

費鴻泰再提到，去年11月18日NCC以7比0的決議不給中天續照，當天「髒兮兮」主委陳耀祥公開呼籲給公廣集團一個機會，「我的天啊，就這像就地分贓」。費說，民進黨政府處理中天續照案，不就是黑道治國的做法。

國民黨團書記長鄭麗文表示，中天新聞台被粗暴撤照後，陳耀祥公開幫華視送作堆，即便中嘉等系統台提出名單並沒有華視，NCC拒不處理，直到中嘉知難而退，答案揭曉果然就是要給華視，一切都按照去年初總統府外洩的劇本演出。

鄭麗文認為，中天撤照案的發展，背後更髒的是民進黨派系想掌控媒體，蔡英文總統擔心跛腳，直接給NCC下指令，把系統台中嘉與寰宇叫來喝咖啡，看能頂多久，「今上力量之大，等到最後結論是華視才要批」，台灣民主淪落實質獨裁。

對NCC解釋相關發展是市場行為，國民黨立委賴士葆批評，華視收視率這麼糟、1800萬元上架費這麼低，相較其他媒體都是提出二、三億元，NCC居然說這是商業行為，睜著眼睛說瞎話，先射箭、再畫靶。

國民黨立委陳玉珍認為，NCC把手赤裸裸介入媒體，要形成寒蟬效應；執政黨不只想壟斷電子媒體，接下來還要用網路箝制，讓大家不能再暢所欲言，順我者昌，逆我者亡。

NCC 國民黨 黑道

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