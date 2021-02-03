聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳怡農南下助陣 肯定黃捷認真努力避談藍綠對決

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨台北市黨部主委吳怡農（右）今天專程到高雄陪同面臨罷免投票的市議員黃捷（中）掃街拜票。左：立委許智傑。記者楊濡嘉／攝影
民進黨台北市黨部主委吳怡農（右）今天專程到高雄陪同面臨罷免投票的市議員黃捷（中）掃街拜票。左：立委許智傑。記者楊濡嘉／攝影

高雄鳳山罷免市議員黃捷案2月6日投票，今天上午民進黨台北市黨部主委吳怡農、高雄市黨部主委趙天麟、立委許智傑、市議員邱俊憲、林智鴻、張漢忠、陳慧文等陪同黃捷車隊掃街。吳怡農避談所謂的藍綠對決，肯定黃捷是認真、負責、非常努力的政治工作者，所以要把好的議員留在市議會。

黃捷今天起到後天都會安排車隊掃街，民進黨人士也會相繼為她站台，陪同她掃街拜票，今天上午是吳怡農專程南下，傍晚是前立委余天來助陣。

被問到民進黨這麼挺黃捷，整個罷捷情勢似乎是藍綠對決，對此有什麼看法？吳怡農不提藍綠對決，轉而強調2月6日大家的選擇是要不要肯定認真工作的議員？這是非常清楚的，當然要肯定，其他的詮釋都沒有什麼需要；今天他和趙天麟、許智傑及議員站在一起，大家把個人的利益都放下來，因為知道高雄市議會需要更多代表進步價值的民意代表。

吳怡農說，台灣的政治場域有很多非常認真在工作的人，這個精神是台灣非常寶貴的資產；現在有一位認真、負責、非常努力的議員，如果黃捷被罷免的話，對台灣所有的政治工作者來說，都會是一個非常大的打擊；希望所有鳳山的朋友們可以站出來，禮拜六投個票、讓認真工作、為勞工權益、托育、性平發聲的好議員黃捷留在高雄市議會。

黃捷說，從罷免成案之後就一直邀請吳怡農，希望各界不分黨派，大家都可以為鳳山區這次重要的、終止報復性的罷免發聲，也很感謝吳怡農特別從台北南下，希望所有進步派、有理念的政治人物都能一起為這一場報復式的罷免畫下一個休止符，讓台灣未來不會再蔓延這樣子仇恨的風氣，希望從鳳山就可以作為最後一站。

黃捷 吳怡農

延伸閱讀

Wecare挺黃捷 孫大千酸：綠色政治力量附隨組織

高雄罷捷大對決 學者：是罷韓延長戰

到底誰霸凌誰？ 高雄挺捷陣營、罷捷團體互嗆

黃捷推影片強化空戰 觸及外漂鳳山人投不同意罷免票

相關新聞

法界醜聞連環爆 法律人「職業倫理」實踐上的人性考驗

這一個月來國內有不少法律從業人員職業操守的負面新聞，除了嚴重影響民眾對於司法人員的觀感以外，也在法律人的圈子裡——不論是正在從事司法工作的執業人員、或是在學就讀法律系的學子——投下重創尊嚴的震撼彈。

蔡英文：2020台灣經濟逆勢成長 今年繼續拚一個好年

蔡英文總統今天表示，台灣經濟在疫情下逆勢成長，2020年台灣經濟成長率2.98%。感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣...

遭酸「50歲阿姨」 王育敏：蔡英文也是女性應發表看法

國民黨新推出的「KMT飛行外套」，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸找來「50歲阿姨」國民黨文傳會主任王育敏當模特兒，發言...

行政院：疫情一直變化 蘇貞昌今年沒有規劃參拜行程

農曆春節即將到來，但為遵守「防疫優先、降低群聚」原則，據了解，行政院長蘇貞昌將比照總統府，不會有廟宇參香行程。行政院稍早...

批蔡英文下令、府院黨挺 鄭麗文：黃捷是第二個吳音寧

高雄市議員黃捷遭罷免案周六投票，兼任民進黨主席的蔡英文總統下令挺捷。國民黨團書記長鄭麗文上午表示，黃就像「第二個吳音寧」...

吳怡農專程南下挺黃捷 罷捷徐尚賢：小蝦米奮戰綠營大鯨魚

民進黨大舉相挺面臨罷免投票的無黨籍高雄市議員黃捷，民進黨台北市黨部主委吳怡農今天專程到高雄陪黃捷車隊掃街。對此，罷捷總部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。