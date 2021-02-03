吳怡農南下助陣 肯定黃捷認真努力避談藍綠對決

高雄鳳山罷免市議員黃捷案2月6日投票，今天上午民進黨台北市黨部主委吳怡農、高雄市黨部主委趙天麟、立委許智傑、市議員邱俊憲、林智鴻、張漢忠、陳慧文等陪同黃捷車隊掃街。吳怡農避談所謂的藍綠對決，肯定黃捷是認真、負責、非常努力的政治工作者，所以要把好的議員留在市議會。

黃捷今天起到後天都會安排車隊掃街，民進黨人士也會相繼為她站台，陪同她掃街拜票，今天上午是吳怡農專程南下，傍晚是前立委余天來助陣。

被問到民進黨這麼挺黃捷，整個罷捷情勢似乎是藍綠對決，對此有什麼看法？吳怡農不提藍綠對決，轉而強調2月6日大家的選擇是要不要肯定認真工作的議員？這是非常清楚的，當然要肯定，其他的詮釋都沒有什麼需要；今天他和趙天麟、許智傑及議員站在一起，大家把個人的利益都放下來，因為知道高雄市議會需要更多代表進步價值的民意代表。

吳怡農說，台灣的政治場域有很多非常認真在工作的人，這個精神是台灣非常寶貴的資產；現在有一位認真、負責、非常努力的議員，如果黃捷被罷免的話，對台灣所有的政治工作者來說，都會是一個非常大的打擊；希望所有鳳山的朋友們可以站出來，禮拜六投個票、讓認真工作、為勞工權益、托育、性平發聲的好議員黃捷留在高雄市議會。

黃捷說，從罷免成案之後就一直邀請吳怡農，希望各界不分黨派，大家都可以為鳳山區這次重要的、終止報復性的罷免發聲，也很感謝吳怡農特別從台北南下，希望所有進步派、有理念的政治人物都能一起為這一場報復式的罷免畫下一個休止符，讓台灣未來不會再蔓延這樣子仇恨的風氣，希望從鳳山就可以作為最後一站。