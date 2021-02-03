黃捷拉高反罷為全台關注事 許智傑籲：韓粉們適可而止

高雄市鳳山罷免市議員黃捷案本周六（2月6日）投票，民進黨高雄市議會黨團今天和無黨籍的黃捷站到鳳山街頭拜票，請鳳山公民投出「不同意」罷免票。黃捷和一路相挺的立委許智傑把這場罷免拉抬到全台灣的事，強調這是報復式的罷免，這不只是鳳山人的事，更是全台人民關注的事。今天挺捷陣營開始車隊掃街，民進黨台北市黨部主委吳怡農、前立委余天今天都會到高雄陪黃捷掃街拜票。

對於即將到來的罷免投票，黃捷今天表示，當然希望是樂觀的，但還是要小心、謹慎，並全力以赴，也非常感謝民進黨高雄市議會黨團、網路社群「公民割草」的李醫師、許智傑出來相挺，最後一定會拿出非常亮眼的成績，讓鳳山民眾、全台灣人知道這種報復式的罷免是沒有辦法繼續蔓延的，會在鳳山終止這樣的行為，讓所有的台灣人都知道台灣是個溫暖的社會，是一個理性的社會，不會讓這樣不理性的行為在台灣繼續發生。

吳怡農將到高雄陪黃捷車隊掃街，黃捷說吳怡農是全台灣人都認識的一個非常亮眼的政治新星，非常感謝有理想、進步派的政治人物都願意相挺；這一戰，不是鳳山人的事而已，更是所有台灣人都在關注的事，也希望從鳳山這裡就能作最後一站，在這裡終結這樣子報復性的罷免。

民進黨高雄市議會黨團總召鄭光峰說，黃捷一直就是議會優秀、問政非常傑出的議員，黨團站出來，是為了鳳山的進步，為了未來高雄的進步，呼籲鳳山選民2月6日出來投反對罷免票，鳳山需要黃捷這位優秀的議員。