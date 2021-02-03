Wecare挺黃捷 孫大千酸：綠色政治力量附隨組織

罷捷案本周六就要投票，前立委孫大千在臉書表示，罷韓團體Wecare很care民進黨，也care高雄市長陳其邁，還care黃捷，就是不care高雄。事實證明，Wecare恐怕只不過是綠色政治力量的附隨組織吧。

孫大千說，自從陳其邁當選之後，高雄不但貨出不去，人也進不來，高雄更沒有發大財，反而百業蕭條，街頭冷清。高雄的「燈亮、路平、水溝通」，和韓國瑜擔任市長時相比，有明顯的落差。更別提在公安問題上屢屢出包。Wecare怎麼都沒有站出來勇敢的說幾句話？

孫大千說，自從陳其邁當選之後，高雄能見度大幅降低，市政滿意度進陪末座，市政缺乏亮點，政績乏善可陳，對於市政總預算審查，市府官員毫不在意，綠營市議員更是興趣缺缺。Wecare怎麼都沒有站出來公平的說幾句話呢？看到Wecare力挺的陳其邁做得如此2266，高雄市民還會相信Wecare對黃捷的掛保證嗎。