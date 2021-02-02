高雄罷捷大對決 學者：是罷韓延長戰

「罷捷看似不理智，但其實背後是罷韓的延長戰！」針對高雄市議員黃捷將於6日進行罷免投票，台師大教授曲兆祥與彰師大教授劉兆隆均認為是罷免前高雄市長韓國瑜的延續，曲兆祥推測成功機率很低，但劉兆隆認為兩黨都高度動員，結果還難預測。東華大學教授施正鋒則表示，民進黨為避免骨牌效應，會使出全力，保護黃捷不被罷免。

罷捷成兩黨相爭

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆分析，罷捷的原因主要是對前高雄市長韓國瑜被罷免感到不滿的民眾，所進行的反撲，而且因為前民進黨桃園市議員王浩宇遭到罷免成功，對罷捷及背後對蔡總統不滿的勢力受到鼓舞，因此這場選戰對民進黨而言，其實也是施政滿意度的考驗。

「這次罷捷會與罷王不同，兩黨都會積極動員。」劉兆隆說，這也讓罷捷的結果不好預測，雖然黃捷所在的鳳山選區是傳統綠營票倉，但反罷免市議員的號召力比罷免市議員的動力弱，且藍營經過罷王後，也在鳳山積極動員選民出來投票，因此他認為結果還很難說。

延續報復罷韓情緒

曲兆祥指出，由於黃捷過去在市議會中與韓國瑜爭鋒相對，加上在罷韓連署、投票時也扮演很積極的角色，就像是「民進黨的馬前卒」，因此讓支持韓國瑜的群眾想要透過報復性的罷免，讓黃捷也失去市議員的身分。不過他認為黃捷罷免案通過機率不高，首先他認為比起王浩宇，黃捷的爭議程度較低。

「黃捷被罷免就有可能選立委，對許智傑的威脅很大！」曲兆祥表示，鳳山是傳統綠營選區，而當地立委也是民進黨籍的許智傑，如果黃捷被罷免，2022年將無法參選市議員，在2024年就可能直接會參選立委，對許智傑反而不利，因此他相信許智傑會力保黃捷不被罷免成功。

閃躲萊豬議題受質疑

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則認為，罷免是政治性問題，只要對該候選人有所不滿就可以提出。不過他提到民眾對於萊豬進口的反彈，黃捷在面對高雄市議會萊豬零檢出表決時「落跑閃退」讓民眾不滿，也是罷捷的理由之一。

施正鋒認為，由於藍營在各地都有發起罷免萊豬民代，如果黃捷被罷免成功恐會有骨牌效應，也會牽連到其他民進黨民代。除了選區選民結構與王浩宇不同，施政鋒也說，當初王浩宇爭議太大，連民進黨都試著與他保持距離，但這次就由蔡總統下令全體動員，民進黨會全力避免罷捷案成功通過。

【更多精采內容，詳見 】