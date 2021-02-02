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不只還債570億 柯文哲：北市借新還舊年省2800萬利息

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天在臉書表示，這六年來，台北市不但還債570億，今年1月28日，市府還透過發行公債的方式「借新還舊」，估計1年就能節省2800萬餘元利息。圖／翻攝自柯文哲臉書
柯文哲今天在臉書表示，這六年來，台北市不但還債570億，今年1月28日，市府還透過發行公債的方式「借新還舊」，估計1年就能節省2800萬餘元利息。圖／翻攝自柯文哲臉書

北市柯文哲自豪為還債王，柯文哲今天更在臉書表示，這六年來，台北市不但還債570億，今年1月28日，市府還透過發行公債的方式「借新還舊」，估計1年就能節省2800萬餘元利息。

柯文哲說，財政是政治的根本，沒有財政紀律，國家必定衰敗。從他進北市府開始，就強力要求各局處推動精實管理、減少浪費，並提升效能及執行力。

柯文哲說，這六年來，台北市不但還債570億，今年1月28日，市府還透過發行公債的方式「借新還舊」，這些從債券市場籌得的資金，將會拿來償還較高利率的銀行借款，估計1年就能節省2800萬餘元利息。如此逐步調整北市的債務結構、省下來的利息再挹注於北市的公共建設。

柯文哲說，北市已經11年沒有發行公債了，這次發行公債吸引了19家金融機構來投標，可見大家對北市的財政體質很有信心！北市府會把市民朋友每一塊納稅錢，當作自己的錢來管理，絕不債留子孫，不讓大家的血汗錢，被白白浪費！

柯文哲文末也標註「財政有紀律」、「千萬不亂花」。

北市 柯文哲 債務

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