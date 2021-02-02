挺罷捷 葉毓蘭：藉小區域的罷免提醒執政黨要傾聽民意

高雄市鳳山罷免市議員黃捷投票2月6日進行，國民黨立委葉毓蘭、吳怡玎今天與罷捷總部人員走上街頭宣傳「反萊豬．罷黃捷」。葉毓蘭表示，藉由這次小區域的罷免行動，可以提醒現在的民進黨政府和所有民選的政治人物，要傾聽民意。

罷捷團體今天到鳳山區、前鎮區交界處宣傳「反萊豬．罷黃捷」，呼籲鳳山的選民2月6日出來投「同意」罷免黃捷票，葉毓蘭、吳怡玎和國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮與罷捷團體走上街頭宣傳。

葉毓蘭表示，目前立法院的會議告一段落，高雄正好有一件對於民主政治來講是很重要的大事，作為國民黨的民代即特別到高雄關心所有支持國民黨的選民，也關心目前想要藉由罷免黃捷來表示反對執政黨做很多悖離民意作為的民眾。

葉表示，元旦開始，我國開放進口萊克多巴胺的美豬。這件事情目前在全國引起許多關心下一代健康的婆婆媽媽們反彈，由國民黨發起的反萊豬公投連署，第二階段昨天已經達到四十萬份，幾乎可以預告已經達標了。

葉敏蘭說，這次的罷免投票，全國各地的民選民代和首長都要記取教訓，你的權力來自於人民，必須要傾聽民意，尤其攸關全民健康、食品安全的等議題；民進黨可以說是完全枉顧民意，而且對在野黨在立法院所做的各種修法，包括學校衛生法、食品安全法等可以保護我們下一代的法案，仍然使用輾壓式的多數暴力。

她表示，藉由這次一個小區域的罷免行動，也可以提醒現在的民進黨政府和所有民選的政治人物要傾聽民意。