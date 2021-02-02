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【重磅快評】從Wecare到We don't care 邁邁市長好好當

聯合報 / 主筆室
罷韓團體Wecare高雄成員現身挺黃捷，地方人士認為是要喚出反韓族及北漂年輕人出來投反罷免票。圖／截自「Wecare高雄」臉書
罷韓團體Wecare高雄成員現身挺黃捷，地方人士認為是要喚出反韓族及北漂年輕人出來投反罷免票。圖／截自「Wecare高雄」臉書

如果不是因為罷捷，可能很多人都忘了高雄還有個市長叫陳其邁。最近高雄每次上新聞，通常都是跟災難有關，短短兩個月內，高雄市發生三次沼氣殺人事件，造成四死，林園工業區更是一個月內連四起工安事件，市政府螺絲鬆得厲害。但聲稱很care高雄未來的Wecare高雄此刻已經變成Wecare黃捷，正全力護捷，至於意外都只是意外，大家也不要太care了。

陳其邁上任即將滿半年，但聲稱已經為了高雄市長「20年磨一劍」的他，入主市政府後，卻完全看不出來「我準備好了」。一上任就鬧出六合夜市辦桌變試喝的事件，讓人看到市政府荒腔走板的行政能力。雖然陳其邁喊出了兩年當四年用「緊緊緊」的口號，而在市政的推動上，卻完全不是那麼一回事。

就以今年度的地方總預算來說，以六都中的台中市為例，早在去年12月14日市議會就已完成三讀，台北市議會今年雖然創下柯文哲任內最長時間審查時間，但也在上月11日完成審查，高雄市居然拖到了第二次加開臨時會、直到上月29日才通過，導致許多建設因此延宕。

民進黨在高雄市議會雖然朝小野大，但府會關係並不對立，地方建設也攸關議員的政績，因此多半不會刻意杯葛。高雄市總預算審查之所以拖這麼久，一方面是因為民進黨內派系不相挺，自家議員出席並不踴躍，導致只要藍營發起清點人數，就會流會無法再審。再者陳市府團隊泰半新手，面對議員質詢多半一問三不知，也不主動溝通說明，導致總預算審查牛步化。但看起來陳其邁也不真的很care預算過不過，否則怎會放任這種情況一再上演？

除了市政推動卡卡，高雄市近來更是工安事件不斷。光是去年十二月迄今，高雄市就發生三起沼氣意外，奪去四條人命，同樣的意外密集且反覆發生，顯然在職安SOP出現漏洞，但也不見市政府有積極作為；而林園工業區更誇張，今年一個月內就發生四次工安事件，也引爆居民怒火，但市政府除了事後開罰，似乎束手無策。

話說回來，陳其邁能夠這麼好過，也要拜國民黨高雄市議員所賜。想像一下，如果今天市長還是韓國瑜，民進黨市議員會如何群起圍攻，當初韓國瑜任內時，民進黨陳菊子弟兵「六小福」加上前任議長康裕成，不論是場內質詢或是場外的議題攻勢，個個炮火猛烈，且看得出有節奏、有策略。哪像現在的國民黨市議員，邁邁市長都已雙手奉上這麼大的「禮物」，居然還能輕輕放過，只能說邁邁真的命太好。

至於邁邁市長在忙什麼呢？喔，最近他忙著在鳳山跑行程，不忘帶上黃捷一起，看來，現在邁邁市長最care不是市政，而是黃捷能不能挺過罷免這一關了。

高雄市 陳其邁 民進黨

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