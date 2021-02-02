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比人氣？高嘉瑜春聯喊300元 柯文哲：我的才賣100元？！

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜的春聯，網路喊到賣300元，柯文哲今天聽聞高嘉瑜的春聯賣得比柯文哲的貴，柯文哲笑「哇！我的才100元」、「高嘉瑜的可以賣到300元，她可以湊競選經費了！」記者林麗玉／攝影
民進黨立委高嘉瑜的春聯，網路喊到賣300元，柯文哲今天聽聞高嘉瑜的春聯賣得比柯文哲的貴，柯文哲笑「哇！我的才100元」、「高嘉瑜的可以賣到300元，她可以湊競選經費了！」記者林麗玉／攝影

農曆春節將至，許多政治人物都會發春聯，不過日前有民眾發現，台北市長柯文哲的春聯，網拍1張價格由5元至100元不等，甚至可以快速出貨，不過民進黨立委高嘉瑜的春聯，網路喊到賣300元，柯文哲今天聽聞高嘉瑜的春聯賣得比柯文哲的貴，柯文哲笑「哇！我的才100元」、「高嘉瑜的，可以賣到300元，她可以湊競選經費了！」

年節將近，北市府依照慣例，每年都會印製22.5萬份春聯，在台北市12個區公所和市府一樓櫃台免費索取，不過有民眾發現，柯文哲的年節春聯，被民眾拿到網路販售，價格從5元至100元不等，不過高嘉瑜的春聯，網路卻喊到300元，甚至高嘉瑜親筆簽名的春聯喊價到440元。

柯文哲聽到自己的春聯賣100元，柯說，有親筆簽名的才能賣100元，不過又聽到媒體說，高嘉瑜的賣300元，柯文哲相當驚訝，表示「我的才100元」、「高嘉瑜的賣到300元！可以湊競選經費了！」

不過媒體也追問，資深媒體人趙少康將重回國民黨，對於趙少康是否會選2024總統大選？柯文哲僅回答，我們另外再安排時間來餵食鯊魚。

春聯 柯文哲 高嘉瑜

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