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修法提高包租代管房東誘因 內政部已報政院審查
為鼓勵房東們加入具公益性的社會住宅包租代管，內政部去年12月17日部務會報通過「住宅法」第23條修正草案，今年1月15日舉辦公聽會蒐集產官學意見後，於1月28日已報送行政院審查。
營建署表示，為提高租金所得稅免稅額度，提升房東參與社會住宅包租代管的誘因，並同步考量部分房東擔心參與社會住宅包租代管，被追溯課徵稅捐的疑慮，因此，修法新增社會住宅包租代管的租賃契約資料，僅作為租稅減免使用，不得作為租賃所得查核的依據，讓房東安心參與。
修法重點也包括，出租期間所獲租金得減徵所得稅，每屋每月租金收入免稅額度不得超過1萬元提高為1萬5000元。並增列住宅所有權人所簽訂租賃契約資料，不得作為租賃所得查核之依據。
內政部表示，「住宅法」第23條修正草案，擴大對加入社會住宅包租代管的房東優惠，希望藉此鼓勵房東們加入租屋協助行列，透過公、私部門齊心努力，協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標。草案目前已陳報行政院，待審查通過儘速送請立法院審議。
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