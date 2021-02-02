英國申請加入CPTPP 外交部：政府將在最有利時機點提出

英國1日提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外交部今天表示，我國樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，這也提供我國加入參與的契機，政府將在最有利時機點與條件下，正式向CPTPP提出申請。

日本媒體報導，英國國際貿易大臣特拉斯日前和日本經濟再生擔當大臣西村康稔等人舉行線上會談時表示，英國要申請加入CPTPP；這是CPTPP生效後，第一個申請加入的非原始成員國。

外交部發言人歐江安今天表示，對於英國在2月1日正式向CPTPP提出入會申請，我國樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，這也將提供我國加入參與的契機。

歐江安表示，推動加入CPTPP為我國重要的政策，且將與我國長期產業發展及國際經濟連結息息相關，我國的入會準備工作在經過國內外各單位的共同努力及多方接洽下，各成員國均已清楚瞭解我國申請加入CPTPP的意願、決心及準備情形，對我國推案也持正面態度，目前我國與會員國的工作階層細部討論及諮商工作正密切進行中，政府將在最有利時機點與條件下，正式向CPTPP提出申請。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，英國提出申請是開放新成員加入的開始，我方希望利用這個機會加速推動，希望能早日達成加入的目標，目前仍和11個成員國進行協商，都在積極進行中。

媒體提問，我國至今尚未開放日本核災區食品進口，日方和我討論時是否有提到這議題？郭仲熙表示，那的確是我方和日方之間的重要經貿問題，我方若要加入CPTPP，根據CPTPP的高標準貿易自由化標準，必須要克服這個貿易障礙，這也是世界貿易組織「特殊貿易關切」條款裡規定的，要符合精神才能跟成員國進一步諮商。

歐江安表示，有新的國家想入會時，要先跟會員國互動、諮商後才能提出申請，接著程序上會經過CPTPP執委會，執委會根據欲加入國家與會員國協商結果，決定是否成立工作小組，再進行審查。加入有一定程序，我方若提出申請，也會依照同樣的程序進行。