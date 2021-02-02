2022地方選舉 陳椒華：中間勢力支持高縣市考慮推人參選

時代力量決策委員會昨通過由時代力量不分區立委陳椒華續任黨主席。她今表示，隨著執政黨2022年任期屆滿，針對中間勢力支持度較高的縣市，時代力量不排除會推出縣市長參選人。

陳椒華今偕時代力量秘書長白卿芬、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量高雄市議員林于凱、時代力量彰化縣議員吳韋達等，至台北市雙連市場發放紅包袋及春聯。

陳椒華在受訪時表示，2022年的選舉是時代力量非常重要、艱鉅的挑戰，要結合中央與地方共同努力完成，目標是希望讓有地方黨部的縣市，至少先有議會黨團，同時也會努力尋找能夠代表時代力量競選2022年縣市長的候選人。

陳椒華強調，2022年的選戰結果會牽連2024年的大選，2022、2024年就是時代力量未來主要的目標，其他像是憲政改革、推動修法、居住正義、媒體改造、弱勢扶持等，以及今年度非常多重要的民生議題，都是時代力量的重要任務，將盡力把關、督促政府把相關事務做好，讓民眾幸福安全地生活。

有關2022年的縣市長候選人，陳椒華指出，目前有幾個縣市是大家都會提到的，「比較有希望的縣市，我們會積極努力洽談可以跟時代力量合作的候選人」，不過目前還沒有定案，時代力量還在持續努力。

陳椒華表示，由於上周尚未接任新任黨主席，因此不敢說積極找候選人，未來會與新的決策委員討論，最後才會正式定案，「目前大家比較有聲音的是，要在縣市推能代表時代力量參選的候選人」。

至於未來是否目標台北市、新竹市，陳椒華則說，「對，像這種縣市比較有希望，會努力尋找代表時代力量參選的人」。