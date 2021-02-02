50歲阿姨熱議 游淑慧大酸綠營：嗯...這些也六年級生

國民黨新推出的「KMT飛行外套」，被民進黨網路社群中心主任范綱皓，批評拍宣傳照的國民黨文傳會主委王育敏是「50歲阿姨」，還說「不知道國民黨想表達什麼」。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書嗆「六年級生得罪你了嗎？」

游淑慧也點名民進黨一堆現任、前任立委，大酸「嗯…………這些也都是六年紀生。」

游淑慧說，王育敏1971年次，林楚茵則是1972年次、林岱樺1972年次、吳思瑤 1974、陳亭妃1974年、林靜儀1974年次，游說，「范先生啊，職場上，你也不想人家叫你范小朋友，范小弟弟吧。！」

游淑慧表示，出來社會都是大人，大家比的是工作能力和貢獻，不要覺得只要年輕，就自覺很神、無所不能。

游也酸范綱皓，沒有豐富的工作經驗，年紀輕輕就坐領高薪高位的人，那叫什麼？那叫「高薪實習生」，如果覺得年紀大礙到你，也請先回去跟年過70的蘇貞昌爺爺、陳菊奶奶說，「我不知道你們為什麼還戀棧權位！」