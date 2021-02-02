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拉拔林智堅當接班人？鄭文燦：桃、竹規模不同本質一樣

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
被問及有無意願拉拔林智堅（中）當班人，鄭文燦（左2）說兩市互動密切，規模不同但本質一樣，仍會持續密切交流。記者曾健祐／攝影
被問及有無意願拉拔林智堅（中）當班人，鄭文燦（左2）說兩市互動密切，規模不同但本質一樣，仍會持續密切交流。記者曾健祐／攝影

新竹市長林智堅表示他近期單月已來桃園4趟，昨天出席通水儀式，今再帶年菜到桃園捐贈給醫護，媒體詢問鄭文燦有無意願拉拔林智堅當接班人？鄭則說，桃竹是1個生活圈，2縣市規模不同，但本質是一樣的，尤其昨天桃園送水到新竹，今天新竹就送暖來桃園，往後雙方仍會持續密切交流。

媒體問到，桃竹生活密切，有無意願拉拔林智堅當接班人？鄭文燦說，桃竹是一個生活圈，昨天桃園送水到新竹，今天新竹送暖到桃園，2個城市都是大家公認的幸福城市，也是成長最快的城市。

鄭提到，桃園市六都最年輕的，新竹市也是16縣最年輕的，2個城市規模有點不同，但本質是一樣的，都注重科技、文化及生態的城市。

鄭文燦也說，過去他和林智堅互動密切，颱風要不要放假、跨年是否舉辦，燈會是否取消等，都是一起決定，事實上原本今年燈會特別把桃園的自駕車要送去新竹當接駁車，所以兩市間的互動真的很密切。

鄭也指出，林智堅當時第一時間貼臉書力挺桃園、守護國門，昨天桃園送水到新竹，解決新竹縣市的燃眉之渴，這都是應該要做的，防疫要同心，不分地域、不分彼此，他認為林智堅帶領新竹市發展很好，雙方常做城市交流，往後還是會一直持續，讓2市姐妹市有更好的交情與友誼。

新竹 林智堅 鄭文燦

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