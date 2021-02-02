黃捷推影片強化空戰 觸及外漂鳳山人投不同意罷免票
高雄市鳳山罷免市議員黃捷案2月6日投票，黃捷最後這幾天加強空戰，推影片籲請外漂鳳山人回鄉投「不同意」罷免票；支持黃捷人士也掛出布條籲請民眾投「不同意」票，不過，有些布條掛到學校圍牆外被環保局人員拆除，黃捷表示尊重環保局秉公處理。
支持黃捷的人士昨天推出一支影片為黃捷加油。黃捷在影片中強調她不會退縮，也不曾後悔；就任700多天以來，為了鳳山，她沒有一刻懈怠；縱使每天全力以赴，她仍知道做得不夠，她還必須再更好；她知道，年輕不是理由，懞懂也不是藉口。她曾讓許多人無法諒解，現在，更因為她不夠努力，鳳山又必須面對紛擾。
她在影片中表示，她真的很喜歡這份工作（指民代），很喜歡鳳山的大家，所有人的鞭策與鼓勵，她都銘記在心。「為了守護溫暖的家鄉，這場戰爭，我無可迴避。我想邀請所有的鳳山鄉親，做我的隊友，2月6日，起身走入投票所，投下不同意罷免票。未來兩年，我想與你們一起走！」
黃捷今天說，在網路上，許多好朋友們一起串聯發了這個影片，是在地的影像工作者們要表達對她的肯定跟支持，所以協助做了這支影片，希望更多的鳳山人、台灣人都能看到這樣子報復性罷免的風氣大家是不能認同的，希望透過他們專業的協助，在網路上有更多的觸及，更多不同的族群，包括很多年輕人，可能人不在鳳山，大家看到之後可以認知到反對報復性罷免的重要性，可以回到家鄉來投下這一張重要的選票。
黃捷的支持者以及罷捷團體的支持者各有宣傳布條掛到學校的圍牆邊，都被環保局清潔隊依法撤除，教育局也強調教育場所應行政中立的立場，不支持、不介入任何選舉罷免宣傳活動，籲請大家還給校園一個乾淨的學習空間。
對於布條，今天上午陪同黃捷到街頭拜票的立委許智傑說，「我們的看板」100%都是合法的；至於布條們也都是徵詢在地人的意見，99%都是掛在合法的地方，那至於說有一、兩個地方因為工作上的失誤，該改善的也會改善。也請環保局秉公處理，他們都沒有意見。
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