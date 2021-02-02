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小英今年回鄉發紅包？ 枋山鄉親：取消也絕對能體諒

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
總統蔡英文老家在屏東縣枋山鄉楓港，除了2016年因「台南大地震」取消發新春福袋行程，每年春節連假都安排回故鄉拜年。發福袋行程，今年恐因疫情取消。圖／本報資料照
總統蔡英文老家在屏東縣枋山鄉楓港，除了2016年因「台南大地震」取消發新春福袋行程，每年春節連假都安排回故鄉拜年。發福袋行程，今年恐因疫情取消。圖／本報資料照

蔡英文總統老家在屏東縣枋山鄉楓港，當選總統後，僅2016年因台南大地震改為祈福，每年春節連假都安排回家鄉拜年、發紅包（總統福袋）行程，但最近部立桃園醫院群聚事件擴大，地方迄未接到總統府詢問及事前路線探勘訊息，鄉親的心情「既期待又怕受傷害」，也能體諒在疫情發燒的「非常時期」取消返鄉拜年、發福袋行程。

蔡英文每年春節返鄉發福袋時間不固定，2016年當選時因台南大地震到車城福安宮改祈福，2017年年初一到福安宮和楓港老家發福袋，2018年年初一以「擔心前往墾丁旅遊民眾多」為由，選在屏東市玉皇宮參拜並發福袋，直到年初九才回老家拜年，2019年選在年初三到福安宮和楓港老家發福袋，還提前一天入住恆春鎮，並「微服出巡」到山海漁港一家海鮮餐廳享受海產和小吃，去年年初二在楓港老家和東港東隆宮發福袋。

地方往年半個月前就會接到總統府消息，國安特勤人員事前安排相關動線探勘；枋山鄉長洪啟能說，迄未接到總統府相關消息，但鄉親絕對能體諒，在最近疫情持續發燒之際，一切以防疫優先；車城福安宮1名廟務主管說，很多鄉親都在關心總統府會不會因疫情取消返鄉發福袋，廟方只能以尚未接到消息回覆，研判取消的可能性極高，但大家都能體諒以防疫為重。

蔡英文祖厝在枋山鄉善餘村傳統市場小巷旁，為2間10餘坪大的磚造古厝，產權為家族成員所有；排行第11的蔡英文在台北市出生，幼時隨父親蔡潔生返鄉掃墓祭祖、當選總統後，1間由鄉公所承租、另間由家族成員承租開放參觀，小廣場掛上她和總統府的大幅照片，祖厝門口有在地德隆宮贈送的「蔡總統祖厝」牌匾，屋內展示蔡的祖父母相關照片和文物。

總統蔡英文老家在屏東縣枋山鄉楓港，除了2016年因「台南大地震」取消發新春福袋行程，每年春節連假都安排回故鄉拜年、發福袋行程，今年恐因疫惰取消。圖／本報資料照
總統蔡英文老家在屏東縣枋山鄉楓港，除了2016年因「台南大地震」取消發新春福袋行程，每年春節連假都安排回故鄉拜年、發福袋行程，今年恐因疫惰取消。圖／本報資料照

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