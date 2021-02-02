小英今年回鄉發紅包？ 枋山鄉親：取消也絕對能體諒

蔡英文總統老家在屏東縣枋山鄉楓港，當選總統後，僅2016年因台南大地震改為祈福，每年春節連假都安排回家鄉拜年、發紅包（總統福袋）行程，但最近部立桃園醫院群聚事件擴大，地方迄未接到總統府詢問及事前路線探勘訊息，鄉親的心情「既期待又怕受傷害」，也能體諒在疫情發燒的「非常時期」取消返鄉拜年、發福袋行程。

蔡英文每年春節返鄉發福袋時間不固定，2016年當選時因台南大地震到車城福安宮改祈福，2017年年初一到福安宮和楓港老家發福袋，2018年年初一以「擔心前往墾丁旅遊民眾多」為由，選在屏東市玉皇宮參拜並發福袋，直到年初九才回老家拜年，2019年選在年初三到福安宮和楓港老家發福袋，還提前一天入住恆春鎮，並「微服出巡」到山海漁港一家海鮮餐廳享受海產和小吃，去年年初二在楓港老家和東港東隆宮發福袋。

地方往年半個月前就會接到總統府消息，國安特勤人員事前安排相關動線探勘；枋山鄉長洪啟能說，迄未接到總統府相關消息，但鄉親絕對能體諒，在最近疫情持續發燒之際，一切以防疫優先；車城福安宮1名廟務主管說，很多鄉親都在關心總統府會不會因疫情取消返鄉發福袋，廟方只能以尚未接到消息回覆，研判取消的可能性極高，但大家都能體諒以防疫為重。