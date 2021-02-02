林智堅單月到桃園4次 今問鄭文燦：你是不是瘦了

新竹市長林智堅昨赴桃園參加「桃園─新竹備援管線工程」通水儀式，今再帶飯店業者捐證年菜給第一線醫護人員，由桃園市長鄭文燦於防疫會議受贈，林也說他單月來桃園4趟「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」，被問到有無要接班，林則說桃竹是共同生活圈，是為水情、挺醫護而來。

林智堅今一早8點，帶領新竹5家飯店業者捐贈年菜給桃園醫護，盼讓他們在過年前不必操勞外出採購，熱騰騰料理將送到家，林也說，近期單月已來桃園4次，直言「最近我不是在桃園，就是在往桃園的路上」。

有媒體問到，是否有意角逐桃園市，林則說，昨天因前瞻計畫中北水南送工程，他事前就一直來當地視察，昨天和蔡英文總統、行政院長蘇貞昌見證完成桃園─新竹備援管線工程通水。

林智堅說，今天是因為1月20日時部分縣市有誤解，因而出現「禁桃令」，他隨即打電話給鄭文燦表達新竹對桃園醫護的感謝，也發臉書表達新竹永遠和桃園站在一起。

林表示，有感近期各界都用實際行動支持醫護，他幾番思考後覺得尤其在部桃的醫護人員特別辛苦，期待年關近，疫情趨緩時可和家人一起吃年夜飯，因此找來風采餐飲、國賓大飯店、老爺大酒店、暐順營造，及煙波國際觀光集團等，一共捐贈上百份年菜給桃園醫護團隊。

林也提到，新竹市、桃園市緊密相連，過去辦活動鄭文燦常常參與，對他自己來說桃園有不一樣感情，因為岳父是雲林人，年輕落腳桃園，妻子在桃園找大，岳母還住在桃園。

今天捐贈結束時，林智堅還主動關心鄭文燦，問他說「你好像瘦了？」是不是因為忙疫情太辛苦，鄭文燦則笑說「防疫結束可以跟你一樣瘦就好了」。