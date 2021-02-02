罷免投票倒數3天 黃捷防疫優先不辦大活動但會車隊掃街

高雄市鳳山罷免市議員黃捷案2月6日投票，黃捷表示，接下來的3天有規畫車隊遊行，會邀請很多好朋友相挺，至於大型集會或遊行，因為防疫的考量，目前還是不考慮。

黃捷今天一早還是由支持她的民進黨民代陪同持續到街頭拜票，請鳳山選區的民眾2月6日投下不同意罷免票，她的團隊也不斷籲請民眾投票時就投字比較多的那一格（即「不同意」）。今天上午與黃捷一同拜票的民進黨立委有邱議瑩、許智傑，市議員邱俊憲、陳慧文、張漢忠、簡煥宗等。

對於選前倒數3天的衝刺，黃捷說，還是一樣秉持著防疫優先的原則，現在這個防疫還是如火如荼，可能大家都還是在緊張的狀態當中，不希望造成防疫的破口，所以大型的集會遊行，目前還是不考慮，希望大家一定要團結一心，一定要戴好口罩，一定要以防疫為優先。

黃捷表示，接下來的3天。有規畫車隊遊行，會邀請許多的好朋友們一同掃街，目前都還在接洽當中，接下來幾天都會陸續跟大家說會有哪一些人士到鳳山來給我們支持和溫暖。