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等無疫苗 孫大千：民進黨大內宣換熱臉貼冷屁股

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，去年轟轟烈烈上演的「Taiwan can help」，最後證明了只是民進黨熱臉貼冷屁股的大內宣而已。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，去年轟轟烈烈上演的「Taiwan can help」，最後證明了只是民進黨熱臉貼冷屁股的大內宣而已。圖／取自孫大千臉書

關於疫苗是否能在3月底前抵達台灣，疫情中心指揮官陳時中表示，「各方都有在洽談中」，相關時程確定的會大家報告，優先族群沒有變，還是醫護。前立委孫大千表示，歐盟和WHO為了疫苗出口的問題槓上了，短時間之內，台灣恐怕也指望不上歐洲的疫苗。

孫大千指出，另一方面陳時中口中500萬劑疫苗採購的談判恐怕也破局了，連原本謠傳在3月底可以有10萬劑疫苗進入台灣，供醫護人員施打，最後也被證明是空歡喜一場。顯然，世界各國都忘記了過去曾經收過台灣多少救命口罩，民進黨拼命宣傳，來自各國的感激，更是經不起考驗。

孫大千說，民進黨政府是以為台灣人民都得了集體失憶症嗎？早在去年年中，陳時中就向國人宣示，針對疫苗採購，政府已經在積極進行當中。事實上，去年7月份時，疾管署透過東洋和BNT針對3000萬劑的疫苗採購，早就完成了供貨協議，內容包含了交貨時程和購買單價。但是在民進黨內某派系介入之後，這一切的努力都付諸東流。

孫大千指出，台灣人民應該認清楚2個殘酷的事實。第一，民進黨內的派系利益之爭，不但成事不足，更敗事有餘，還拖累了台灣的人民；第二，去年轟轟烈烈上演的「Taiwan can help」，最後證明了只是民進黨熱臉貼冷屁股的大內宣而已。

疫苗 民進黨 孫大千

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