民進黨批找50歲王育敏當模特兒 遭國民黨砲轟年齡歧視

國民黨新推出的「KMT飛行外套」，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸找來50歲的國民黨文傳會主任王育敏當模特兒，不知道國民黨想表達什麼。國民黨副秘書長李彥秀在臉書回擊「50歲又怎樣！」號稱進步的民進黨青年黨工，卻用歧視年齡的語言來攻擊在野黨的黨務主管，蔡英文主席能接受嗎？連被尊稱老縣長都有意見的行政院長蘇貞昌院長吞得下去嗎？

李彥秀強調，生理上的青春固然是無價的本錢，的確令人羨慕，但是能否從歲月積累出智慧，更是重點。民進黨年輕世代，如果只有這樣的程度，實在令人失望。更讓人懷疑過去幾年風起雲湧的學運浪潮，進到民進黨體制內，不但被馴化，甚至被寵壞了。

李彥秀說，自己27歲開始從事政治工作，超過20年的時間，從議會、立法院，到黨務工作，這些時間累積不是她的負擔，更是她的資產，「我要很驕傲的說，就算50歲，我們照樣可以把飛行夾克穿的英挺帥氣！」更重要的是，「知道要我們應該先為人，之後才是黨工」。

國民黨新媒體部主任張智瑋說，如果重視年輕人的競賽就是比誰用的人年紀比較小的話，那國民黨贏；因為他今年30歲，是新媒體部最老的黨工。如果要戰誰把「ＭＡ-1」帶進台灣的政治場域的話，那也是國民黨贏，這是4年前，黨主席江啟臣擔任黨團書記長的時候就開始使用，在2018地方選舉的時候，國民黨就已經是人手一件。

張智瑋說，如果要比販售方式的話，還是國民黨贏。當民進黨還在劃撥、匯款、對帳單的時候，國民黨已經開設電商中心，自建新媒體平台販售，全國唯一。張諷刺，年齡歧視真母湯，這種淺碟的比較更是母湯。