華視入主52台？學者：公共獨立性不足、瓜田李下

「關中天」有新進展，外界盛傳將由華視新聞遞補上中天新聞台原本的第五十二台。政大法律系副教授廖元豪認為，華視雖是公廣集團，但財務虧損嚴重，公共獨立性又不足，加上先前國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）曾放出相關入主風聲，這時候硬要插足五十二台，頗有瓜田李下之嫌。

廖元豪指出，現行法律把華視當做公廣集團一部分，他雖然曾任公視、華視董事，仍認為這是很錯誤的安排，因為華視不可能是真正公共電視，它是股份有限公司，依公司法應獨立營運，若涉及商業取向，無法跳脫政府及商業利益，就不可能是真正的公共電視台。

廖元豪說，過去華視一方面要負擔公共任務，又要和其他無數台有線電視去拚收視，如何達到真正公共化？只會變成兩面不討好；如今，所有電視頻道都要經ＮＣＣ核准，放一個與自身有好的電視台，社會難免有質疑聲浪。對於華視新聞將遞補第五十二台的傳聞，他個人沒有意見，但政府應對外說明清楚。

國民黨立委陳玉珍也批評，對照當初ＮＣＣ主委陳耀祥所言，證明ＮＣＣ根本不是什麼獨立機關，政府的手完全赤裸裸伸進商業平台，從撤照到新頻道上架，完全是政府一手掌控，想當初民進黨前輩極力爭取黨政軍退出媒體，如今執政後卻是介入更深。

陳玉珍說，民進黨此舉會讓很多媒體不敢真正扮演第四權角色，不敢得罪當道，「這是胡搞瞎搞」，擺明要把手伸進電視台，實在太離譜。