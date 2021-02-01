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「主席到我家」首站屏東 江啟臣與返鄉青年可可農對談

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
國民黨主席江啟臣「主席到我家」首站到屏東縣，晚間現場直播，江啟臣（右二）與資深黨員劉涼（右一）及其兒子劉秉翔（右三）分享種可可歷程。記者陳弘逸／攝影
國民黨主席江啟臣「主席到我家」首站到屏東縣，晚間現場直播，江啟臣（右二）與資深黨員劉涼（右一）及其兒子劉秉翔（右三）分享種可可歷程。記者陳弘逸／攝影

國民黨黨主席江啟臣「主席到我家」首站到屏東縣，江啟臣今下午到屏東市千禧公園反萊豬宣講，晚間夜宿黨齡59年老黨員劉涼的三合院，晚間由劉家家族擔任總鋪師洪良財掌廚晚宴用餐，晚間現場直播，邀請劉的兒子返鄉青農劉秉翔分享返鄉種可可的歷程，江啟臣也深受感動，直說年輕人留鄉務農需要鼓勵。

江啟臣說，反萊豬連署書衝破40萬份，代表民眾對萊豬的憂心，也重視食安。他也提到，年輕一代務農沒有比較輕鬆，面臨少子化、缺工、行銷等問題，這些都是挑戰，希望政府有相關配套幫助返鄉青農。

劉秉翔10年前大學畢業，原在台北當代課老師，也當過業務，考量父母年邁，原本種植檳榔樹不健康，希望能種植可可樹，發展在地經濟作物，可可樹要8年後才有商業價值，劉秉翔撐過家族反對聲浪，堅持創造品牌，打造「豆留三合園」品牌，巧克力吃起來順口、不苦澀，未來希望可可園規畫環境生態觀光農場，提供親子假日場所，也能推展生態環境教育。

江啟臣對於秉翔返鄉務農的精神很感動，江啟臣說，秉翔運用可可殼，將可可殼製作為裝可可冰淇淋的外殼，創意發想，讓人耳目一新。

江啟臣稱讚「豆留三合園」產品相當用心，表示他將會購買可可相關商品，贈送給第一線防疫醫護人員。

可可 江啟臣 萊豬

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