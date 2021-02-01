專家估七月疫苗供過於求 台灣應少量分批進、爭取技轉

近期大國爭搶疫苗，國際氣氛緊張，令人擔心台灣能否按原訂時程取得疫苗。前疾管局長蘇益仁認為，目前可行做法是分批少量進貨，醫護優先打，七月以後歐美國家打得差不多，會轉為供過於求的買方市場，數量就能增加。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙也說，病毒變異這麼多，買得早不一定好，台灣好好觀察再有智慧地去爭取疫苗，也爭取生產技轉台灣，未來就不用求人了。

蘇益仁表示，台灣去年動作太慢，現在歐美疫情這麼嚴重，各國都只想要盡快用疫苗控制疫情，不會有任何國家願意讓出疫苗，台灣現階段不可能有大幅爭取的空間。不過以目前美國接種的速度，預估到七月就能打完七、八成美國人口，加上這過程中問世的疫苗和廠商只會越來越多、不間斷生產，預計七月以後疫苗會供過於求，變成買方市場，到時候要買到更大量就不是問題了。

在買方市場來臨前，台灣該怎麼度過？蘇益仁說，理論上千百萬劑的大訂單，都會先少量交貨，台灣靠著分批少量取得的疫苗，可能三月有幾十萬劑、四月有一百萬劑、五月以後兩三百萬劑，這樣就能撐過賣方市場來臨前這半年的過渡期。

蘇益仁提醒，新冠肺炎疫苗優先順序的考量，不像流感疫苗那麼單純，因為牽涉到旅遊和經濟，除了醫護和第一線防疫人員之外，也要思考到外交商務旅遊需求的主要族群是二十幾到五、六十歲這群人，通常不是疫苗優先對象，但這次應該要將這群人考慮進去，為其保留幾十萬劑量做自費施打。

「買得早不一定好，要買的恰恰好，」陳秀熙表示，現在病毒變異多，第三期臨床試驗做太快，台灣如果進了一個疫苗效果沒那麼好、又有副作用，這樣就太可惜了。台灣防疫做得好，應該利用這個優勢，好好觀察，看哪些疫苗最安全有效。陳秀熙也支持透過分批少量的方式，持續爭取有效的疫苗，他進一步提醒，政府則務必要在這個少量爭取疫苗的過程中，積極爭取多種有效疫苗的技術轉移，之後直接在台生產，就不用求人了。