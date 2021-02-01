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穩定物價小組會議 政院：密切掌握民生物資供應情勢

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

農曆春節將至，行政院表示，副院長沈榮津今召開「穩定物價小組」會議，責請農委會、經濟部、交通部、公平會、行政院消保處等相關單位，密切監控農漁畜各類商品、民生物資等市場供需與價格狀況，適時執行各項調配措施，充裕供應、平穩價格，確保國人歡度春節。

行政院表示，針對農委會、公平會、法務部提報「農產品產銷預警及調節機制」，沈榮津表示，國內大蒜價格已漸平穩，請農委會持續關注國內大蒜價格走勢，適時調節市場供需，以維護消費者權益。

沈榮津指出，農產品產銷預警及調節機制應確實落實，請農委會持續精進相關機制，並於下次會議就當令較易發生產銷失衡情事的品項，提報產銷預警及調節機制的務實作為及執行成效。

農委會、經濟部、公平會及行政院消保處並報告「春節民生物資價格穩定措施」。沈榮津指出，農曆春節前的民生物資供需，蔬菜、水果、花卉、畜禽類及水產品等的供量充分滿足市場需求，但仍請相關部會嚴密掌握應節商品與民生服務市場價格變動情況，適時調配供應，嚴防業者藉機從事聯合行為，確保民生物資供應無虞。

近期國際大宗物資價格上漲，去年12月黃豆期貨價較前年同期漲幅約39%，沈榮津指示經濟部責成台糖公司協助穩定沙拉油售價，另請農委會及經濟部盤點國內黃豆供需庫存量，密切掌握並全力穩定後端飼料價格。

有關國內黃豆、小麥、玉米等，鑑於目前國際大宗物資漲勢未見平緩，農委會及經濟部會持續掌握國際大宗物資情勢與盤點國內存量變動情形，適時採取因應措施。

針對經濟部、工程會及公平會就「營建物料價格變動情形及因應對策」報告，沈榮津指出，請經濟部持續掌握、注意營建材料價格變動對營建業影響程度，必要時協調物料供需，執行穩定物價相關措施；另為因應中長期台商回台建廠需求，請協調國內鋼廠持續穩定供貨。

此外，為確保公共工程順利推動，維持國家經濟動能，沈榮津要求工程會持續管控工程進度，除要求機關落實物價調整因應措施外，也需加強與外界溝通說明，主動了解進度落後案件，並請公平會查明鋼筋業者是否涉及聯合調漲鋼筋價格而有違反公平交易法規定情事。

農委會 行政院

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