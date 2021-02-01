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台灣清新3.1連線 正式啟動罷免涉貪立委趙正宇

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

第九屆立法委員於今天屆滿周年，依照選罷法規定，立委任期滿周年時即可提出罷免程序及行動，日前台灣清新3.1連線曾正式啟動罷免涉貪立委趙正宇。台灣清新3.1連線表示，近期台北市議員羅智強對台北市立委吳思瑤立委提出罷免+1的主張，希望能與羅智強及公民團體能一同發動全台各地罷免行動，讓不適任立委提前卸任。

對此，台灣清新3.1連線表示，選舉罷免本來就是憲法賦予公民的權利，目前台灣政壇存在許多不適任之民意代表，包含涉貪、支持萊豬、政見跳票、以及不學無術等立法委員，未來將準備和羅智強及台中公民團體一同合作，一起喚起台灣人對於不適任立委的覺醒，並且藉由這一波罷免將不適任立委趕出立法院，還給國會一個清新的政治環境。

台灣清新3.1連線秘書長黃豐徽表示，全台都在看，日前桃園市議員王浩宇遭中壢區公民以8萬多票罷免，現在只要每位公民用一張選票就可以淘汰掉不適任的民意代表，也掀起全台同時罷免不適任民代之風潮，真正落實台灣的政治革新。據此，台灣清新3.1連線呼籲全台公民都能自覺一同參加不適任民代的罷免活動，讓政治更透明，更清新。

罷免 羅智強 公民團體

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