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時力決策委員會今決議 陳椒華續任黨主席 任期2年
時代力量日前完成黨內第三屆決策委員選舉，今發出聲明稿表示，新決策委員會一致通過，由現任黨主席陳椒華續任。
時力前黨主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員於去年8月5日總辭，並於8月28日完成改選；時力8月29日召開決策委員會議，選出高鈺婷任黨主席，任期至今年2月28日，但上任才2個多月，高鈺婷便在11月辭去黨主席職務，經第二屆全體決策委員討論，最後推舉時力立委陳椒華接任黨主席。
時代力量日前完成第三屆決策委員選舉。時代力量今發出聲明，指第三屆決策委員會議於今日下午召開第一次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉現任黨主席陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起，至2023年2月28日止。後續人事安排將另行公告。
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