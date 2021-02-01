時力決策委員會今決議 陳椒華續任黨主席 任期2年

衛福部長陳時中今早召開臨時記者會，否認2月4日將有一批10萬劑疫苗運抵台灣的訊息。不過對於是否在接洽購買少量疫苗，供一線醫護人員施打，以及進度如何，則仍秉持其一貫態度，不願透任何口風，只說「各個管道都在接洽中」。各國外購疫苗，過程和結果多能公開，但台灣卻始終祕而不宣；對此衛福部一直表示是擔心消息過早曝光會影響談判進度，此話雖有部分道理，但究其根本原因，恐怕還是背後繞不開的「中國心魔」。

2021-02-01 16:45