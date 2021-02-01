罷捷案6日投票 李進勇赴高雄視察選務防疫工作

高雄市議員黃捷罷免案2月6日舉行投票，中選會主委李進勇今前往高雄市選舉委員會，視察選務防疫工作準備情形，也瞭解計票作業籌備狀況。

李進勇指出，近期國內疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心提升防疫措施，為讓民眾在安全無虞的環境下進行投票，維護國人健康，已要求各地選舉委員會及所有選務人員，務必以最嚴謹的態度，審慎辦理各項選務防疫措施。

李進用表示，依據指揮中心所訂指引，中選會採滾動式方式修正公職人員補選、罷免選務防疫措施，包括投票所外設置簡易檢疫站、維持社交距離排隊投票、設置防疫專用遮屏、規畫防疫動線、工作人員及投票民眾全程佩帶口罩、有發燒症狀投票民眾及參觀開票民眾採實聯制、投票場所環境消毒以及建立防疫應變機制等。

中選會呼籲，民眾前往投票時，請記得全程佩戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

居家隔離、居家檢疫者，不得進入投票所投票及參觀開票。若民眾屬於符合病例定義的嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，經醫院安排採檢，並經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，請留在家中，不得進入投票所投票及參觀開票。

高雄市選委會今為此次罷免案辦理計票作業模擬演練，參與演練單位包括高雄市選情中心及鳳山區選務作業中心，演練重點除針對投開票所報告表輸入演練外，同步進行異常狀況發生時更正投開票所報告表等模擬演練，且也有備案的人工計票作業程序演練，確保全體計票工作人員系統操作的熟練度。

李進勇表示，本次罷免案，高雄市選務人員責任重大，務必依據相關法律及實施計畫作好各項工作，包括選務防疫工作、罷免票印製、運送、分發、保管等安全維護，以及投票日當天投開票作業及計票程序等，不容許任何疏失。